Узбекистан не визнає "Л/ДНР" та просить зупинити війну

Проте Узбекистан продовжить співпрацю з РФ.

Узбекистан не визнає незалежність так званих Луганської та Донецької республік.

Про це сьогодні, 17 березня, заявив міністр закордонних справ Абдулазіз Камілов, виступаючи на пленарному засіданні Сенату, повідомляє Podrobno.uz.

"Ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. Наша країна віддана пошуку мирного вирішення ситуації та врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами. Для цього, перш за все, мають бути негайно припинені військові дії та насильство", – зазначив він.

Але Узбекистан продовжить співпрацю з РФ.

"Ми продовжимо взаємовигідну співпрацю з обома країнами, виходячи з наших національних інтересів. Росія – це наш провідний торговий партнер, у нас з нею стратегічне партнерство та союзницькі відносини. З іншого боку, ми співпрацюємо з Україною за багатьма напрямками. Товарообіг Узбекистану та України 2021 року перевищив 704 мільйони доларів", – зазначив міністр.

Нагадаємо, в Узбекистані банк припинив грошові перекази з Росії.

