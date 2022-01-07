Узгодили позиції перед переговорами з РФ: Кулеба провів телефонну розмову з Блінкеном

Держсекретар США "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії".
Узгодили позиції перед переговорами з Російською Федерацією у різних форматах, які відбудуться 10-13 січня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це 7 січня повідомило МЗС України.
Зазначається, що Ентоні Блінкен поінформував Дмитра Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 7 січня та повідомив, що серед членів Альянсу панує позиція солідарності з Україною.
Сторони обговорили шляхи протидії безпековим загрозам російського геополітичного проєкту "Північний потік - 2", а також втілення комплексного пакету стримування РФ від нової хвилі війни в Європі, ключовими елементами якого є жорсткі економічні санкції та допомога Збройним Силам України.
Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, готовність Сполучених Штатів і надалі конкретними діями зміцнювати безпеку нашої держави.
Співрозмовники наголосили на незмінній відданості дипломатичному принципу "Жодних рішень щодо України без України". Глави української та американської дипломатій також обговорили динаміку дипломатичних зусиль у рамках Мінського процесу та "нормандського формату", приділили окрему увагу низці питань двостороннього порядку денного.
Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку України та українського народу в протистоянні російській агресії.
Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.
12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.
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