Узгоджена риторика: у Міноборони РФ відреагували на український контрнаступ - ISW

Хоча раніше контрнаступ викликав паніку в російському інформаційному просторі.

Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженості риторики, що свідчить про те, що Міноборони винесло уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.

Про це пише ISW.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 20 червня виступив на колегії Міноборони і розпочав свій виступ із доповіді про тяглі українські контрнаступальні операції на заході Донецької та Запорізької областей.

Шойгу стверджував, що контрнаступ почався 4 червня, відповідно до попередньої оцінки ISW щодо початку контрнаступу.

Крім того, він стверджував, що українські війська здійснили 263 удари по російських позиціях з 4 червня, але заперечував, що українські сили досягли успіхів десь на театрі дій, всупереч загальнодоступним геолокаційним доказам просування України.

Той факт, що Шойгу виступив із контрнаступом у такій публічній і відносно рівномірній манері (навіть зберігаючи типове заперечення МО українських успіхів), є помітним відхиленням від нездатності російського МО підготувати єдину відповідь.

Контрнаступ у 2022 році та викликану ними паніку в російському інформаційному просторі, що свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу та вивчив їх.

Тим часом генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час, за що доведеться заплатити високу ціну. Водночас генерал впевнений, що Україна досягне результату.

Також нагадаємо, що ЗСУ звільнили село П’ятихатки в Запорізькій області. А це створює передумови для подальшого контрнаступу, зокрема – в бік окупованого райцентру Василівка.

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