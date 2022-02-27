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"Уже не брати, але поки що не вороги": Верещук закликала білорусів не йти на війну з Україною лише через Лукашенка

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"Уже не брати, але поки що не вороги": Верещук закликала білорусів не йти на війну з Україною лише через Лукашенка

Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

За її словами, війна закінчиться, а ворожнеча може залишитися надовго.

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук звернулася до народу Білорусі та закликала їх не воювати з Україною лише через Лукашенка.

"Звертаюся до народу Білорусі: Ми, мабуть, уже не брати, але поки що не вороги. Проте ми можемо ними стати дуже скоро і дуже швидко. І тоді це надовго. На жаль, саме так народжуються вікові конфлікти між братніми народами. З Росією та Путіним все зрозуміло. Лукашенку нема чого втрачати і нікуди подітися. А в народу Білорусі які претензії до українців? Який привід ми давали вам, щоби з вашої землі прилітали ракети на наші мирні міста? Заради чого чи заради кого ви йдете на війну з нами? А ви готові на 1000 убитих за добу?", - написала написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами Верещук, війна закінчиться, а ворожнеча може залишитися надовго. Не можна йти на війну з нами лише через Лукашенка.

"Зробіть щось. Зараз. Потім буде пізно", – резюмувала вона.

Як повідомлялось, у неділю, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше за два роки провів предметну телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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