В Абу-Дабі домовилися про обмін полоненими: стало відомо, коли узгодять кількість

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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За підсумками переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони домовилися про масштабне звільнення полонених. Остаточну кількість людей, яких планують звільнити, мають узгодити 12 листопада.

Про це представник президента США Джаред Кушнер заявив після завершення другого дня тристоронніх переговорів 11 листопада, передає “Суспільне».

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«Одним із позитивних моментів є те, що ми домовилися про найбільше гуманітарне звільнення ув’язнених, і завтра ми остаточно узгодимо їхню кількість», — сказав Кушнер.

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За його даними, 12 листопада він разом зі Стівом Віткоффом вирушить до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Серед тем переговорів буде остаточне узгодження питань звільнення полонених та інших гуманітарних питань.

Своєю чергою очільник української делегації Рустем Умєров також підтвердив, що сторони працюють над новим обміном полоненими.

«Ми обмінялися великою кількістю полонених, і цього разу ми також проводимо обмін, а про його кількість буде повідомлено, як Джаред скаже трохи пізніше», — заявив Умєров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час першого раунду мирних переговорів України та Росії в Абу-Дабі сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.

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«Звільнення полонених — це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків», — зазначив він.

Зазначимо, останній великий обмін між Україною й Росією відбувся у жовтні. В рамках обміну з полону вдалося звільнити 261 українського військовослужбовця. У Координаційному штабі уточнили, що понад половина з них потрапили в полон 2022 року, зокрема, під час оборони Маріуполя. Ще дев’ятеро — цивільні.

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