ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
1 хв

В Абу-Дабі розпочався новий етап переговорів: перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
В Абу-Дабі розпочався новий етап переговорів: перші деталі

© Associated Press

У середу, 4 лютого, в столиці ОАЕ, Абу-Дабі, розпочався новий етап переговорів у тристоронньому форматі.

Про це повідомив голова української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

З його слів, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі — Україна, США та Росія. Далі відбуватиметься робота в окремих групах за напрямами. Вже після цього, наголосив Умєров, знову запланована «повторна спільна синхронізація позицій».

«Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави», — висловився секретар РНБО.

Зауважимо, перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ в Абу-Дабі відбулися 23-24 січня. У Кремлі назвали позитивним початок безпосередніх контактів між сторонами, але самі тристоронні переговори, кажуть, є складними.

Водночас український лідер Володимир Зеленський наголосив, що одне з «проблемних питань» у переговорному процесі — це бачення закінчення війни, адже воно різне в Києва і Москви. З його слів, поки сторони не можуть знайти компроміс у територіальному питанні — щодо частини сходу України.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
554
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie