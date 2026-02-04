В Абу-Дабі розпочався новий етап переговорів: перші деталі

© Associated Press

У середу, 4 лютого, в столиці ОАЕ, Абу-Дабі, розпочався новий етап переговорів у тристоронньому форматі.

Про це повідомив голова української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

З його слів, переговорний процес стартував у тристоронньому форматі — Україна, США та Росія. Далі відбуватиметься робота в окремих групах за напрямами. Вже після цього, наголосив Умєров, знову запланована «повторна спільна синхронізація позицій».

«Працюємо в межах чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави», — висловився секретар РНБО.

Зауважимо, перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ в Абу-Дабі відбулися 23-24 січня. У Кремлі назвали позитивним початок безпосередніх контактів між сторонами, але самі тристоронні переговори, кажуть, є складними.

Водночас український лідер Володимир Зеленський наголосив, що одне з «проблемних питань» у переговорному процесі — це бачення закінчення війни, адже воно різне в Києва і Москви. З його слів, поки сторони не можуть знайти компроміс у територіальному питанні — щодо частини сходу України.