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Другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росії завершено. Сьогодні вони тривали не менше двох годин. Під час зустрічі сторони говорили про архітектуру безпеки і обговорювали гуманітарні питання.

Про це заявив очільник російської переговорної групи, помічник «фюрера» Володимир Мединський.

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Російський посадовець наголосив, що конкретні деталі переговорів не розголошуватимуть, доки сторони не досягнуть остаточних домовленостей.

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Водночас відомо, що під час переговорів Київ і Москва домовилися про масштабний обмін військовополоненими. За словами Мединського, «конкретні параметри обміну» будуть відомі вже найближчим часом.

Помічник Путіна зухвало додав, мовляв, війну в Україні, яку вони ж розпочали, показав, що «система безпеки у Європі працює дуже погано». Нібито сама ж агресорка РФ не раз «піднімала це питання». Мединський заявив, що світові нібито потрібна справедлива система безпеки, яка «не буде обмежуват інтереси жодної країни».

Очільник делегації РФ вкотре кинув звинувачення на адресу Європи, які начебто не прагнуть миру. Він зухвало відкинув їхню участь у переговорах щодо України — доки «у них не прокинеться совість». Посадовець підтвердив, що в Абу-Дабі спілкування з європейськими представниками не було. Мовляв, Москві «їхній статус не зрозумілий».

Водночас представник Кремля традиційно співав дифірамби на адресу представників США, назвавши представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера «щирими і ефективними людьми».

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