В адміністрації Трампа назвали найкращу гарантію безпеки для України

Трамп нібито готовий говорити про мир, кажуть в Білому домі.

Надання Сполученим Штатам Америки економічних інтересів у відбудові та розвитку України стане найкращою та реальною гарантією безпеки.

Про це заявив в інтерв’ю Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє "Суспільне".

"Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що Володимир Путін більше ніколи не вторгнеться в Україну, найкращий спосіб – забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України", - висловився Венс.

З його слів, це буде кращою альтернативою, ніж введення до України миротворчих військ.

"Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років", - сказав він.

Політик вкотре наголосив, що лише американський президент Дональд Трамп має стратегію щодо закінчення війни В Україні. Втім, заявив Венс, "надавати боєприпаси, скільки можемо, – не вихід".

"Коли вони (Україна - Ред.) захочуть говорити про мир, Трамп буде першим, хто підніме слухавку", - додав він.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу США Україні після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Читайте також: