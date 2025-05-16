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В адміністрації Путіна зробили нову заяву про зустріч з Трампом
Москва заявляє , що зустріч Путіна і Трампа щодо України “безумовно необхідна”.
У Кремлі називають “необхідною” зустріч диктатора РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Втім, її треба “ретельно підготувати”.
Про це заявив прессекретар адміністрації “фюрера” Дмитро Пєсков.
З його слів, контакти Путіна і Трампа “надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання”.
“Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, особливо якщо йдеться про зустріч Путіна та Трампа”, - додав Пєсков.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів під час турне Близьким Сходом повідомив, коли може відбутися його зустріч з Путіним. Зі слів американського лідера, це станеться, як "як тільки ми зможемо організувати".
Зауважимо, що ні Путін, ні Трамп до Туреччини, де заплановані переговори України і РФ, не прибули. Хоча очільник Білого дому заявляв, що все ж може полетіти до країни 16 травня. Однак, як відомо, він повертається зі своєї поїздки назад до США.