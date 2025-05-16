В адміністрації Путіна зробили нову заяву про зустріч з Трампом

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі називають “необхідною” зустріч диктатора РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Втім, її треба “ретельно підготувати”.

Про це заявив прессекретар адміністрації “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, контакти Путіна і Трампа “надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання”.

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“Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, особливо якщо йдеться про зустріч Путіна та Трампа”, - додав Пєсков.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів під час турне Близьким Сходом повідомив, коли може відбутися його зустріч з Путіним. Зі слів американського лідера, це станеться, як "як тільки ми зможемо організувати".

Зауважимо, що ні Путін, ні Трамп до Туреччини, де заплановані переговори України і РФ, не прибули. Хоча очільник Білого дому заявляв, що все ж може полетіти до країни 16 травня. Однак, як відомо, він повертається зі своєї поїздки назад до США.

Дата публікації 12:17, 16.05.25 Кількість переглядів 11 Про що можуть домовитися в Туреччині?! І як Європа покарає Росію за те, що Путін не прилетів