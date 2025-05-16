ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1889
Час на прочитання
1 хв

В адміністрації Путіна зробили нову заяву про зустріч з Трампом

Москва заявляє , що зустріч Путіна і Трампа щодо України “безумовно необхідна”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі називають “необхідною” зустріч диктатора РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Втім, її треба “ретельно підготувати”.

Про це заявив прессекретар адміністрації “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, контакти Путіна і Трампа “надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання”.

“Зустрічі на найвищому рівні мають бути добре підготовлені, особливо якщо йдеться про зустріч Путіна та Трампа”, - додав Пєсков.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів під час турне Близьким Сходом повідомив, коли може відбутися його зустріч з Путіним. Зі слів американського лідера, це станеться, як "як тільки ми зможемо організувати".

Зауважимо, що ні Путін, ні Трамп до Туреччини, де заплановані переговори України і РФ, не прибули. Хоча очільник Білого дому заявляв, що все ж може полетіти до країни 16 травня. Однак, як відомо, він повертається зі своєї поїздки назад до США.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie