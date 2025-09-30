В адміністрації Трампа назвали основну позицію США щодо України: важлива заява

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки зосереджені на тому, щоб "зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі від часів Другої світової".

Про це заявив спецпосланець американського президента Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі, повідомляє The Guardian.

"Це війна промислової сили, в якій загинули понад сотні — не тисяча чи дві тисячі людей. Ми говоримо про сотні тисяч, у множині — людей", — зазначив американський посадовець.

Реклама

Він наголосив на тому, що в Афганістані росіяни втратили 18 тис. осіб, а США у В’єтнамі — 65 тис. осіб.

"Зараз ми говоримо про кількість загиблих і поранених з обох боків, яка перевищила мільйон. Приголомшливо. Я вважаю, що цій війні потрібно якось покласти край", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, раніше в ефірі Fox News спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявив: не вірить у те, що Російська Федерація може виграти війну в Україні — інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром. З його слів, президент США Дональд Трамп завжди був оптимістичним щодо розв’язання питання війни.