ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1490
Час на прочитання
1 хв

В адміністрації Трампа назвали основну позицію США щодо України: важлива заява

Келлог назвав "приголомшливими" втрати РФ і України у війні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки зосереджені на тому, щоб "зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі від часів Другої світової".

Про це заявив спецпосланець американського президента Кіт Келлог на Варшавському безпековому форумі, повідомляє The Guardian.

"Це війна промислової сили, в якій загинули понад сотні — не тисяча чи дві тисячі людей. Ми говоримо про сотні тисяч, у множині — людей", — зазначив американський посадовець.

Він наголосив на тому, що в Афганістані росіяни втратили 18 тис. осіб, а США у В’єтнамі — 65 тис. осіб.

"Зараз ми говоримо про кількість загиблих і поранених з обох боків, яка перевищила мільйон. Приголомшливо. Я вважаю, що цій війні потрібно якось покласти край", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, раніше в ефірі Fox News спецпосланець Трампа Кіт Келлог заявив: не вірить у те, що Російська Федерація може виграти війну в Україні — інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром. З його слів, президент США Дональд Трамп завжди був оптимістичним щодо розв’язання питання війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
1490
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie