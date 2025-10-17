В адміністрації Трампа відверто відповіли, чи можлива зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Зеленський і Володимир Путін. / © ТСН.ua

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все ще вважає можливою зустріч між його українським колегою Володимиром Зеленським і “фюрером” РФ Володимиром Путіним. Втім, зараз фокус – на зустрічах Вашингтону та Москви.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє Sky News.

Вона наголосила на тому, мовляв, не вважає, що Трамп "зовсім зачинив двері" стосовно зустрічі Зеленського і Путіна.

Коментуючи розмову американського лідера та кремлівського диктатора, Ліввіт наголосила на тому, мовляв Трамп вважає, що було досягнуто прогресу у питанні війни Росії в Україні та “спробує зрушити справу з місця для миру”.

"Я думаю, він (Трамп - Ред.) важає, що це можливо. Він би, звичайно, хотів, щоб це сталося. Але зараз ведуться переговори та розробляються плани щодо зустрічі російської сторони і наших людей на чолі з держсекретарем Марко Рубіо. Потім, можливо, щодо нової зустрічі президента Путіна і президента Трампа", - висловилася Лівітт.

Нагадаємо, 17 жовтня о 22:00 за київським часом у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Розмова президентів відбудуться у неформальній атмосфері за обідом та буде закритою для преси.

Зауважимо, напередодні Дональд Трамп протягом двох годин говорив телефоном з диктатором РФ Володимиром Путіним. Американський лідер похвалився, що “телефонна розмова принесла великі результати”.Пізніше у Білому домі заявили, що Трамп і Путін домовилися про нову зустріч у столиці Угорщини.

