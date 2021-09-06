В Афганістані "Талібан" студенток афганських приватних університетів зобов'язав ховати обличчя

Дівчата повинні навчатися окремо від чоловіків.

Радикальний рух "Талібан" зобов'язав дівчат, які відвідують приватні університети Афганістану, носити абай — традиційні сукні, що закриває все тіло, і нікаби — головні убори, що покривають обличчя.

Про це інформує AFP.

Вони видали указ, в якому встановлюються правила відвідування навчальних закладів. Ці правила поширюються на приватні коледжі та університети, кількість яких в Афганістані значно зросла після закінчення правління "Талібану" в 2001 році.

Також дівчата повинні навчатися окремо від чоловіків і закінчувати заняття на п'ять хвилин раніше, щоб не зустрічатися з ними на виході з університету. Крім того, тільки жінки зможуть викладати студенткам, а якщо це неможливо, то літні чоловіки з хорошою репутацією.

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Приватні університети в Афганістані відкриються вже в понеділок.

Раніше таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток.

Також вони заявили, що жінок на вищих посадах бути не може.

Нагадаємо

Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану — з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тис. Чоловік. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США.

— з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тис. Чоловік. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США. Спецпризначенець ексклюзивно для ТСН розповів про унікальну рятувальної операції в Афганістані.

Нагадаємо, що прихід до влади терористичного угрупування "Талібан" в Афганістані викликає жах у місцевих жителів, особливо жінок. Багато жінок і дівчат змушені кидати свої сім'ї і бігти з захоплених талібами населених пунктів.

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