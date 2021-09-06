В Афганістані вбили прессекретаря нацспротиву, але антиталібівський рух знищив одного з ключових командирів бойовиків

В Афганістані вбили прессекретаря нацспротиву, але антиталібівський рух знищив одного з ключових командирів бойовиків

Один з ключових командирів руху "Талібан" був убитий разом з шістьма охоронцями

Прессекретар Фронту національного опору Фахім Дашти загинув в Панджшері.

Про це повідомили "Інтерфаксу" відразу кілька джерел, близьких до антиталібівського руху.

За їхньою інформацією, Дашти був убитий талібами в районі Даштак в Панджшерскій долині. Обставини його загибелі не розкриваються.

Також одного з ключових командирів руху "Талібан" Мавлаві Фасіхуддін (більш відомий як Мавлаві Махдум — ред.) Вбили в провінції Панджшер, повідомили представники Фронту національного опору в Афганістані.

"Мавлаві Фасіхуддін був убитий разом з шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер", — йдеться в повідомленні.

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Таліби поки не коментували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що бойовики "Талібану", які намагаються взяти під контроль останні штат в Афганістані — Панджшер, зазнали поразки від фронту опору. Відзначається, що тисяча талібів, які проривалися напередодні ввечері в північно-східну частину Панджшер були блоковані і розгромлені.

Представники талібів поки не коментували те, що відбувається навколо Панджшері в неділю, але вони неодноразово протягом останніх днів заявляли про те, що вже контролюють весь штат.

За відомостями Фронту національного опору Афганістану, таліби мобілізували проти Панджшері на шести напрямках понад 20 тисяч бойовиків.

Там разом зі своїми людьми перебуває Ахмад Масуд, син легендарного бійця спочатку з Радянським Союзом, потім — з "Талібаном", Шаха Масуда. До племінного опору приєдналися і ті афганські військові, хто ще не здався талібам. На ультиматум скласти зброю в обмін на амністію Ахмад Масуд не пристав. Раніше він заявляв, що готовий як до переговорів, так і до збройного протистояння. З припасами опору, повідомляють деякі місцеві ЗМІ, вже допомагає Таджикистан.

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