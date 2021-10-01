В Афганістані жінки знову вийшли на акцію протесту: бойовики в повітря стріляли для розгону учасниць

Вони вимагають, щоб радикали відновили жінок на робочих місцях і дозволили дівчатам і дівчаткам повернутися в школи і університети.
Десятки мешканок Кабула вийшли акцію протесту проти різних обмежувальних заходів щодо афганських жінок, які вводяться захопили владу в країні радикальним рухом "Талібан".
Про це інформує агентство AAMAJ.
Основні вимоги афганок полягають в тому, щоб радикали відновили жінок на робочих місцях і дозволили дівчатам і дівчаткам повернутися в школи і університети.
А головними гаслами учасниць мітингу стали "Жінки не повинні бути маргіналізовані!" і "Стигматизація жінок — це стигматизація всіх людей".
За інформацією очевидців, в цілому демонстрації пройшла мирно, проте бойовики руху стріляли в повітря для розгону учасниць несанкціонованої акції.
Раніше в Афганістані жіноче міністерство замінили на орган пропаганди чесноти, який раніше займався стратами і ампутації.
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