В Афганістані жіноче міністерство замінили на орган пропаганди чеснот, який раніше займався стратами та ампутаціями

В Афганістані жіноче міністерство замінили на орган пропаганди чеснот, який раніше займався стратами та ампутаціями

Відомство вже існувало раніше під час правління "Талібану" в 1990-х роках.

В Афганістані заборонили діяльність міністерства у справах жінок і замінили його на міністерство з пропаганди чеснот і запобіганню порокам.

Про це інформує BBC News.

На будівлі представництва влади вже навіть встановили табличку з новою назвою.

Такий орган уже існував раніше під час правління "Талібану" в 1990-х роках. Саме воно відповідало за суворі релігійні доктрини в країні відповідно до ісламських порядків, а також брало серйозні обмеження щодо життя жінок в Афганістані.

Воно керувало "поліції моралі", яка стежила за виконанням норм шаріату, ісламського закону. Той, хто порушував правила, піддавався суворому покаранню — прочуханки, побиття, ампутація кінцівок, публічні страти.

Жінки прийшли до будівлі нового відомства. Вони просять дозволити їм повернутися на роботу.

Представники "Талібану" коментувати нововведення поки відмовилися.

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