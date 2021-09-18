В Афганістані жіноче міністерство замінили на орган пропаганди чеснот, який раніше займався стратами та ампутаціями

Відомство вже існувало раніше під час правління "Талібану" в 1990-х роках.
В Афганістані заборонили діяльність міністерства у справах жінок і замінили його на міністерство з пропаганди чеснот і запобіганню порокам.
Про це інформує BBC News.
На будівлі представництва влади вже навіть встановили табличку з новою назвою.
Такий орган уже існував раніше під час правління "Талібану" в 1990-х роках. Саме воно відповідало за суворі релігійні доктрини в країні відповідно до ісламських порядків, а також брало серйозні обмеження щодо життя жінок в Афганістані.
Воно керувало "поліції моралі", яка стежила за виконанням норм шаріату, ісламського закону. Той, хто порушував правила, піддавався суворому покаранню — прочуханки, побиття, ампутація кінцівок, публічні страти.
Жінки прийшли до будівлі нового відомства. Вони просять дозволити їм повернутися на роботу.
Представники "Талібану" коментувати нововведення поки відмовилися.
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