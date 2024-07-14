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"В Америці немає місця такому насильству": Байден прокоментував замах на Трампа

"В Америці немає місця такому насильству": Байден прокоментував замах на Трампа

Президент США Джо Байден висловився про інцидент з Трамом / Фото: Associated Press

Байден звернувся до нації.

Президент США Джо Байден був проінформований про стрілянину на мітингу колишнього очільника країни Дональда Трампа в Пенсильванії.

Про це він заявив у повідомленні у соціальній мережі. 

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації", - йдеться у повідомленні. 

"Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це", - резюмував глава американської держави. 

Додамо, що після стрілянини на мітингу Трампа екстрено евакуювали. Наразі його обстежують у медичному закладі. 

Зауважимо, що кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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