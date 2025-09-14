В американському Конгресі відверто пояснили, чому санкції проти РФ поки не запровадять

Конгрес. / © Associated Press

Американський конгрес не буде ухвалювати санкції проти Російської Федерації без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Разом з тим у Вашингтоні переконані, що час для нових обмежень вже давно настав.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю для CBS News.

"Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Думаю, що санкції проти Росії давно назріли, у Конгресі є великий інтерес до цього. Тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити. Я особисто дуже хочу це зробити", - заявив Джонсон.

За його словами, Конгрес "не може зробити це за власним бажанням". Спікер наголошує, що американський лідер "повинен буде підписати все, що ми робимо, і схвалити це як закон".

“Це має бути партнерство, але ми підпорядковуємося головнокомандувачу", - додав Джонсон.

Американський спікер назвав Трампа “сильним і сміливим лідером на світовій арені”, який “допоміг досягти миру в усьому світі та в інших конфліктах так, як ніхто до нього не зміг”. Політик висловив сподівання, що президент США “може використати ту саму силу та той самий підхід, щоб покласти край цій війні в Україні".

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації. Втім, висунув умову. З його слів, він вдасться до обмежень, коли країни НАТО перестануть закуповувати російську нафту.

“Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в РФ. Як ви знаєте, відданість НАТО перемозі була далеко не стовідсотковою, а закупівля російської нафти деякими країнами стала шоком”, - наголосив американський лідер.

Зауважимо, ЗМІ з посиланням на джерела в ЄС повідомили, що Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти РФ на тлі тиску США. Його можуть представити уже на початку наступного тижня. Відомо, що Білий дім закликає ЄС і країни G7 до жорсткіших заходів.