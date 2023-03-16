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В АМУ пояснили шкоду від законопроєкту про містобудування №5655 (інфографіка)

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В АМУ пояснили шкоду від законопроєкту про містобудування №5655 (інфографіка)

Фото: УНІАН

Асоціація міст України оприлюднила інфографіку, в якій наочно пояснюється, чим шкодить законопроєкт №5655 «про містобудівну реформу» громадам та всьому українському суспільству.

Про це повідомляє сайт АМУ. 

В АМУ, зокрема, виділяють такі недоліки законопроєкту:

- Порушуються права власників земельних ділянок. Законопроєкт надає можливість будувати без обов’язкового дозволу власника землі та документів на землю.

- Стимулюється масове самочинне будівництво. Проводити перевірку об’єктів будівництва забороняється.

- Громадськість позбавляється прав контролю та впливу. Активістам та фахівцям заборонено ініціювати перевірки дотримання законодавства у сфері будівництва, активістів зобов’язують обґрунтувати їх особистий інтерес у захисті об’єктів містобудування. 

- Обмежуються права місцевого самоврядування. Планові перевірки будівництва проводитимуться виключно приватною компанією. 

- Фактично узаконюється безвідповідальність приватних контролерів. За невинесення припису про зупинення робіт покарання для них – лише 67 100 грн ($1700), за підписання акту готовності об’єкта, побудованого з порушеннями - 281 820 грн ($7000). 

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Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655. Такі ж звернення підписали понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин. Представники громадськості та провідних ЗМІ у зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.

Дата публікації
Перегляди
723
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