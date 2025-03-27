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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В АР дізналися, де Франція може розмістити миротворців в Україні

Франція пропонує розмістити миротворчі сили вздовж Дніпра – їхня чисельність може сягнути 30 000.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Миротворці в Україні

Франція може розмістити миротворців у центр України / © Associated Press

Франція вивчає можливість розміщення миротворчих сил у центральній Україні, зокрема вздовж річки Дніпро.

Про це повідомило видання The Associated Press, посилаючись на високопосадовця, який бере участь у закритих обговореннях.

За інформацією джерела, Париж наполягає на тому, щоб війська "коаліції охочих" діяли в тилових районах, подалі від лінії фронту. Однак не виключаються й інші сценарії — наприклад, розгортання контингенту на заході України або навіть у сусідніх державах.

Британські представники, зі свого боку, зазначають, що чисельність європейських миротворців може сягати 10 000-30 000 військових.

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