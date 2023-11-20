В Аргентині обрали нового президента: що про нього відомо та яка його позиція щодо війни в Україні

В Аргентині 19 листопада обрали нового президента – правого лібертаріанця Хав'єра Мілея. Йому 53 роки, він економіст, конгресмен і колишній телеексперт, який обіцяв покращити економіку країни "шоковою терапією".

Про це пише Reuters.

Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від падіння економіки, тривалого знецінення валюти та одного з найшвидших у світі рівнів інфляції.

Після повномасштабного вторгнення Росії Хав'єр Мілей підтримав Україну та висловлював готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

"Якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати і приймати вторгнення РФ до України", – говорив Мілей.

За результатами підрахунку 93% бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіу Маси.

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Після оголошення результатів виборів переможець визнав, що Аргентину "ждуть колосальні проблеми: інфляція, відсутність роботи й бідність".

"Ситуація критична, і тут немає місця прохолодним напівзаходам", – сказав Мілей, виступивши за радикальні реформи.

Зокрема, у передвиборчій програмі він пропонував закрити центральний банк, відмовитися від песо на користь американського долара й помітно знизити витрати в державній сфері. Також він засудив існування в Аргентині "каст" та обіцяв боротися з корупцією.

Ці потенційно болючі реформи знайшли відгук у виборців, незадоволених економічною кризою.

"Мілей, який обійме посаду президента від 10 грудня, залишається загадкою..." – написало видання La Razón.

Деякі аргентинці охарактеризували голосування як вибір "меншого зла".

"Можливо, не з усім, що говорить Мілі, я погоджуюся або з чим можу ототожнитися, але він – наше майбутнє. Мілей представляє майбутнє для таких молодих людей", – сказала Ірен Соса, 20-річна студентка.

Перемога Мілеї похитує політичний ландшафт Аргентини та її економічну дорожню карту, а також може вплинути на торгівлю зерном, літієм і вуглеводнями.

Хав'єр Мілей виступав за тісніші зв'язки зі США і критикував Китай і Бразилію: сказавши, що він не матиме справу з "комуністами".

Незважаючи на це, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва побажав новообраному президентові Аргентини "удачі та успіху", додавши, що важливо "дотримуватись демократії".

Колишній президент США Дональд Трамп привітав Мілей і сказав, що лібертаріанець знову зробить Аргентину великою.

Тим часом президент Колумбії Густаво Петро заявив, що це "сумний день" для регіону.

Мілі рішуче виступає проти абортів, виступає за послаблення законів про зброю та критикує аргентинського папу Франциска.

Нагадаємо, очільник Міноборони США Ллойд Остін 20 листопада прибув до Києва і планує зустрітися з лідерами України.

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