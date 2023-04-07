 В аварії загинув колишній народний депутат Володимир Стретович

Про це повідомив громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній у соціальних мережах.

"Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович», - написав він.

Стретович - член ХДС; доцент факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»); почесний президент Світового конгресу українських юристів; президент Фонду сприяння правовим і політичним реформам; президент Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації «Парламентарі проти корупції», член ради директорів; член редакційної ради журналу «Національна безпека України».

Він був автором 50 наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин в сільському господарстві, державного будівництва, політології. Захоплювався ігровими видами спорту.