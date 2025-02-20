В Австралії відповіли, на чиїх умовах має завершитися війна в Україні

В Австралії заявили, що продовжать підтримку України у війні з Росією.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що війна в Україні має завершитися на умовах Києва, адже саме Росія є агресором.

Про це повідомило видання Reuters.

"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку, глобального, заснованого на правилах порядку", — зазначив міністр Австралії.

Він підкреслив, що хоча війна призвела до численних людських жертв, мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну.

"Але це не може бути зроблено за будь-яких умов. Це має бути зроблено на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну в цьому", — додав Марлес.

Відомо, що Австралія є важливим союзником США у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де обидві країни стурбовані нарощуванням військової потужності Китаю. Водночас в Австралії викликала обурення нещодавня заява президента США Дональда Трампа щодо України.

"Я думаю, що президент Трамп помиляється. Думка про те, що президент Зеленський або український народ почали цю війну або якимось чином несуть відповідальність за війну, просто неправильна", — заявив лідер Ліберальної опозиційної партії Пітер Даттон.

Він підкреслив, що Австралія має твердо підтримувати Україну.

"Австралія повинна стояти твердо і гордо разом із народом України. Це демократія, і це боротьба за цивілізацію. Володимир Путін — диктатор-вбивця, і ми не повинні поступатися йому ні дюйма", — додав Даттон.

Нагадаємо, Трамп назвав Зеленського “диктатором”. Світові лідери відреагували.

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