В Австрії група проросійських депутатів влаштувала демарш під час виступу Зеленського

На столах вони залишили таблички з написами "місце для нейтралітету".

Під час промови президента Володимира Зеленського перед парламентом Австрії 30 березня депутати від проросійської ультраправої Партії свободи (FPÖ) покинули залу. З п’яти партій у парламенті FPO - третя за кількістю місць у нижній палаті.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Представники Австрійської партії свободи були присутні на початку виступу, а потім пішли. Вони залишили на столах таблички з логотипом партії і написами "місце для нейтралітету" або "місце для миру". До слова, раніше проти виступу українського лідера були праві популістські партії, посилаючись на військовий нейтралітет країни.

Раніше у своєму Facebook очільник FPÖ Герберт Кікль називав запланований виступ Зеленського ударом по нейтралітету Австрії: "Виступ представника сторони, яка воює, в центрі нашої демократії є абсолютним порушенням табу".

Під час промови Зеленський наголосив, що морально дотримуватися нейтральної позиції проти зла не можна. Також він запросив спікера нижньої палати австрійського парламенту Вольфганга Соботку та інших депутатів до України, аби вони побачили наслідки війни Росії.

"Підтримати наших людей зараз означає зрозуміти, наскільки важливо не залишитися морально нейтральними до зла. Це не про геополітику. Це про те, що люди завжди мають залишатися людьми, берегти людяність і цивілізованість", - сказав президент.

До сьогоднішнього дня Австрія залишалася однією з трьох країн Євросоюзу, перед парламентом якої не виступив Зеленський після початку війни. Інші - Болгарія та Угорщина.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Австрії Александр Шелленберг вважає, що Росія зажди лишатиметься важливою для країн Європи. Мовляв, якщо хтось думає інакше, то вводить в оману.

Читайте також:

Україна бойкотує засідання ОБСЄ 24 лютого - Австрія лобіює інтереси РФ?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.