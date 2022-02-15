В Австрії підтримали Берлін щодо відмови постачати зброю до України і розкритикували Байдена

В Австрії підтримали Берлін щодо відмови постачати зброю до України і розкритикували Байдена

Європа не повинна принижувати себе, вважає голова австрійського МЗС.

Австрійський міністр закордонних справ Александер Шалленберг підтримав Німеччину щодо відмови постачання зброї до України.

Про це з посиланням на політика пише DW.

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За його словами, "про постачання зброї не може йтися" - це позиція Австрії. Мовляв, Європа не повинна принижувати себе.

"Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв’язки з Росією, а тому й найбільший вплив (на Москву - Ред.)", - наголосив Шалленберг.

Крім того, австрійський дипломат розкритикував слова американського президента Джо Байдена за слова про небезпеку "світової війни" через ситуацію навколо українських кордонів. "Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - наголосив він.

Як повідомлялося, Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Заступник очільника парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Александер Ламбсдорфф пояснив це тим, що країна намагаєтся врегулювати конфлікт між Україною та Росією дипломатичним шляхом.

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