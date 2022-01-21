В Австрії порадили РФ забрати руки від України та нагадали про наслідки агресії

В Австрії порадили РФ забрати руки від України та нагадали про наслідки агресії

Російський наратив про те, що вони відчувають загрозу з боку України та Заходу, іноді просто незрозумілий.

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг закликав Росію "забрати руки від України" та нагадав про серйозні наслідки для РФ у разі подальшої агресії.

Про це глава австрійської дипломатії заявив у четвер під час свого виступу у Національній раді Австрії, - пише Укрінформ.

Депутат Гельмут Брандштеттер засудив російські агресивні наміри та наголосив на тому, що Австрія має стати на захист України. "Я переконаний, що ми дійсно повинні дуже чітко сказати: шановний пане Путін, руки геть від України!".

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Глава австрійського МЗС Александер Шалленберг додав повністю поділяє цей заклик. "І я повністю з вами згоден, шановний депутате: руки геть від України! Це справді основний заклик, про який зараз йдеться", - заявив міністр.

Він повідомив австрійським депутатам, що ситуація насправді дуже серйозна, надзвичайно небезпечна і неймовірно напружена. Головний австрійський дипломат додав, що "не можна вести переговори з танками і ракетами" чи, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, "з пістолетом біля голови України". За його словами, рішення можна знайти лише в рамках діалогу. І важливо також, як додав австрійський міністр, щоб ЄС також сидів за столом переговорів.

Глава МЗС Австрії також зазначив, що більшість вимог Росії, як, наприклад, юридично зобов'язальні гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, "є просто неприйнятними". За його словами, це має вирішувати сам Альянс, а не якась третя країна. Це ж саме стосується і вимоги Москви щодо нових сфер впливу. Але Шалленберг повідомив, що є сенс в інших пропозиціях Москви, як, наприклад, контроль над озброєннями та більшої прозорості військових навчань чи заходів зміцнення довіри.

Австрійський міністр також заявив про необхідність нагадати Москві про її зобов’язання щодо принципів суверенної рівності держав, відсутності погрози силою, недоторканності кордонів і територіальної цілісності.

"Чесно кажучи, російський наратив про те, що вони відчувають загрозу з боку України та Заходу, іноді просто незрозумілий. Це не Україна окупувала частину Росії, це не Україна озброює та не фінансує сепаратистські рухи в Росії. Іноді виникає відчуття, що є підпалювач, який зараз заявляє, що боїться вогню", - заявив Шалленберг.

Він додав, що подальша агресія РФ проти України Москва матиме серйозні наслідки для Росії.

"Дозвольте мені прояснити одне: будь-яка подальша агресія – і я наголошую на цьому: будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії. Ціна буде високою – вона буде високою і економічно, і політично. Але нічого не робити, скласти руки і займатися умиротворенням – так теж не може бути", - резюмував глава австрійського МЗС.

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що зупинити потенційне вторгнення Росії до України вдасться лише за допомогою сильного пакета стримування РФ.

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