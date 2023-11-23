В Австрії російську агресію проти України назвали найбільшою небезпекою для Європи

Австрія наполягає, що будь-які переговори можуть проводитись лише за участю України.

Найбільша загроза, яка наразі існує в Європі, це російська агресія проти України.

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Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, передає Укрінформ.

Він зазначив, що всі хочуть, щоб війна якомога скоріше закінчилась та настав мир.

"І люди в Україні хочуть цього найбільше. Але це все лежить в руках лише однієї людини, а саме – президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить воювати, то з Україною буде, скажімо так, покінчено. І тоді Словаччина може раптово отримати іншого сусіда", - сказав Шалленберг.

Крім того, міністр наголосив, що Австрія наполягає, що будь-які переговори можуть проводитись лише за участю України.

Шалленберг заявив, що країнам Європи необхідно гуртуватись, оскільки найбільша загроза безпеці на континенті походить від російської агресивної війни.

"Єдність і згуртованість Європейського Союзу в цьому питанні була нашим найбільшим досягненням, нашим найбільшим активом. І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", - зазначив він.

Шалленберг додав, що "за нами спостерігають на міжнародному рівні, що наша позиція як західного світу також дуже сильно залежить від нашої поведінки в цьому питанні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по селі Гроза на Харківщині, де загинули понад 50 людей, Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Австрія підтримала створення трибуналу щодо злочинів окупантів в Україні.

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