В Австрії виступили за якнайшвидше введення в експлуатацію "Північного потоку-2"

Шалленберг заявив, що вважає, оскільки газопровід завершено, його потрібно використовувати.
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг закликав ввести газопровід "Північний потік-2", яким газ йтиме до Європи в обхід України, в експлуатацію на тлі останньої напруги у відносинах з Росією.
Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шалленберг, зокрема, звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про якнайшвидше введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2". Він додав, що вважає "помилкою" неодноразово ставити під сумнів експлуатацію газопровід, враховуючи недавню напругу з Москвою на тлі конфлікту в Україні.
"Проєкт було завершено, тепер ми маємо його використовувати", - сказав Шалленберг.
Своєю заявою, як уточнюється, очільник МЗС Австрії відреагував на слова своєї німецької колеги Анналени Бербок, яка заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.
Нагадаємо, раніше в Німеччині виключили початок експлуатації трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.
- "Північний потік-2" може бути запущений і без сертифікації — ЗМІ
- "Граються у "велику загрозу": Арахамія назвав основну мету стягування російських військ до українських кордонів
- Запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти: ЗМІ назвали нову дату