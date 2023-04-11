В Австрії заявили, що готові заарештувати Путіна, якщо він приїде до країни

Відень буде дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права.

В Австрії заявили, що заарештують президента-диктатора РФ Володимира Путіна, якщо він опиниться на території країни, з огляду на ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це заявила міністрерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер, пише Tagesspiegel.

Наголошується, що Відень буде дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права та кримінального права.

"Я була суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі. Видавання міжнародного ордера на арешт від ICC (Міжнародний кримінальний суд, - Ред.) означає, що якщо він вступить на австрійську землю, має бути здійснений арешт", - розповіла вона.

Нагадаємо, у середині березня 2023-го стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться, зокрема, про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до РФ.

У Москві не забарилися з відповіддю на рішення МКС. Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів в Гаазі, які раніше видали ордер. Там запевняють, що диктатор нібито користується імунітетом як глава держави.

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