В австрійському парламенті вшанували пам'ять жертв воєнних злочинів Росії на Київщині

В австрійському парламенті вшанували пам'ять жертв воєнних злочинів Росії на Київщині

"Воєнні злочини ніяк не можна виправдати чи пояснити", - йшлося в заяві.

Засідання Національної ради Австрії стартувало з хвилини мовчання у пам'ять про цивільних, убитих російськими військовими у Київській області.

Про це пише Укрінформ.

На початку засідання президент Національної ради Вольфганг Соботка звернувся до депутатів: "Хочу вас попросити відреагувати на ці жахливі воєнні злочини в Україні хвилиною мовчання. Ми найрішучіше засуджуємо те, що було скоєно в околицях Києва, у Бучі та Ірпені. Воєнні злочини ніяк не можна виправдати чи пояснити".

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

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