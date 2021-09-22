В авто першого помічника Зеленського стріляли, є поранений

В авто першого помічника Зеленського стріляли, є поранений

Стріляли в авто Шефіра 22 вересня.

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі 22 вересня біля Лісників Київської області. Є інформація, що водія авто поранено.

Про це повідомляє УП з посиланням на кілька співрозмовників у правоохоронних органах та генпрокурорку Ірину Венедіктову.

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За словами джерел, в автівку начебто стріляли автоматною чергою. Зловмисників наразі розшукують, введено спецоперацію "Сирена". На місці події перебуває генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Як уточнив журналіст "Української правди" Роман Кравець, Сергій Шефір живий. Поранено водія.

"Шефір в нормальному стані, його не зачепило. Водію надають допомогу на місці", - написав згодом журналіст у Facebook.

За інформацією джерел видання OBOZREVATEL, інцидент стався, коли Шефір їхав з дому на роботу. Дорога проходила через ліс, де з різних боків траси було зроблено кілька автоматних черг. Випустили в авто нібито до 12-15 куль.

Наразі у МВС офіційно підтвердили інформацію щодо стрілянини.

До слова, сам президент України Володимир Зеленський наразі перебуває із робочою поїздкою у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

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