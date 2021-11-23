В Байдена заявили, що поки не мають інформації про зустріч з Путіним

В Байдена заявили, що поки не мають інформації про зустріч з Путіним

В РФ повідомляли, що узгоджують дату і формат переговорів.

Інформації про можливу віртуальну зустріч президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна поки немає - попри заяви Кремля.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

"У мене поки що немає інформації про заплановану зустріч. Хоча, звичайно ж, дипломатія на високому рівні є пріоритетом президента Байдена", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, у Вашингтоні схвильовані ситуацією на російсько-українському кордоні. Саме тому Сполучені Штати вкотре закликають Росіє до деескалації конфлікту.

"В останні тижні ми активно взаємодіяли з нашими європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною. Ми обговорили нашу стурбованість щодо військової діяльності Росії та жорсткої риторики щодо України", - наголосила Псакі.

Нагадаємо, раніше в РФ анонсували нові переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Джо Байденом: говоритимуть і про Україну. Втім, керівник МЗС РФ Сергій Лавров про дату і формат переговорів не повідомив. Мовляв, це наразі узгоджується.

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