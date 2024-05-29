В Білому домі підтвердили участь США в саміті миру: чи прибуде Байден

Сполучені Штати будуть представлені на майбутній зустрічі, як і на кожному з попередніх українських самітів.

В Білому домі підтвердили, що США візьмуть участь в організованому Україною саміті миру у Швейцарії. Однак там не повідомили, чи прибуде на саміт президент Джо Байден.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", – повідомила Жан-П'єр.

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Водночас, відповідаючи на питання журналістів, речниця Білого дому сказала, що не має конкретної інформації про участь Байдена у саміті миру.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", – додала речниця американської адміністрації.

Жан-П'єр наголосила на важливості надання швидкої підтримки Україні, щоб уникнути таки атак, як по Харкову 25 травня. Нагадаємо, що тоді війська РФ завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр", у якому перебували десятки людей.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Байдена прибути на саміт миру, і заявив, що в разі відсутності президента США, російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме стоячи.

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