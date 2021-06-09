В Білому дому розповіли, чого очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

США розраховують на ухвалення відповідного законодавства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чого Сполучені Штати Америки чекають від України перед зустріччю президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

За його словами, у Білому домі розраховують побачити результати у боротьбі з корупцією. Ухвалення відповідного законодавства щодо боротьби з корупцією - це хороший крок, але недостатній, адже його слід втілити й на практиці. Очікують у Вашингтоні на реформу корпоративного управління в Україні. Зокрема, на державних підприємствах.

Блінкен наголосив, що Україна стикається з агресією з двох сторін: зовнішньою - з боку Росії, а також внутрішньою - з боку корупційних сил.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час телефонної розмови запросив українського колегу Володимира Зеленського відвідати Вашингтон у липні. Ця розмова відбулася перед зустріччю Джо Байдена і Володимира Путіна, яка запланована на 16 червня у Женеві.

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