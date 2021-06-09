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В Білому дому розповіли, чого очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

В Білому дому розповіли, чого очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Офіс Президента України

США розраховують на ухвалення відповідного законодавства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чого Сполучені Штати Америки чекають від України перед зустріччю президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

За його словами, у Білому домі розраховують побачити результати у боротьбі з корупцією. Ухвалення відповідного законодавства щодо боротьби з корупцією - це хороший крок, але недостатній, адже його слід втілити й на практиці. Очікують у Вашингтоні на реформу корпоративного управління в Україні. Зокрема, на державних підприємствах.

Блінкен наголосив, що Україна стикається з агресією з двох сторін: зовнішньою - з боку Росії, а також внутрішньою - з боку корупційних сил.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час телефонної розмови запросив українського колегу Володимира Зеленського відвідати Вашингтон у липні. Ця розмова відбулася перед зустріччю Джо Байдена і Володимира Путіна, яка запланована на 16 червня у Женеві. 