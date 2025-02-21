В Британії після заяв Трампа порівняли Зеленського з Черчиллем

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі порівняв президента України Володимира Зеленського з британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем.

Своїми думками Гілі поділився під час візиту до Норвегії, повідомляє видання "Sky News".

За словами Гілі, він бачив "відданість українського президента своїй країні".

"Він був обраний. Він обраний лідер України, і він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни — призупинив вибори під час війни. Наше завдання - бути з українцями, підтримувати українців, підтримувати їх у їхній боротьбі. Якщо вони вирішать говорити, підтримати їх у переговорах", - наголосив політик.

Своє порівняння британський міністр зробив після скандальних заяв президента США Дональда Трампа на адресу українського колеги. Окрім того, Гіллі висловив незгоду із висловлювання очільника Білого дому про "нелегітимність" Зеленського.

"Це (Володимир Зеленський - Ред.) людина, яка, віддана своїй країні, керувала своєю країною, і дотепер керує нею", - наголосив керівник Міноборони Британії.

Нагадаємо, в ООН також відреагували на заяву американського президента Дональда Трампа про "нелегітимність" Володимира Зеленського. Така заява з Вашингтона викликала критику в організації.

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