В бронежилеті, шоломі і на бронетранспортері: на Донбас приїхала очільниця МЗС Німеччини

В бронежилеті, шоломі і на бронетранспортері: на Донбас приїхала очільниця МЗС Німеччини

Вона провела поруч із лінією зіткнення близько 40 хвилин.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 8 лютого, у другий день свого візиту до України, вирушила на схід. Вона відвідала прифронтове селище Широкине в Донецькій області, яке знаходиться фактично на лінії зіткнення.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що метою безпеки Бербок одягли в бронежилет і захисний шолом, а до Широкиного міністерка приїхала на бронетранспортері.

Вона поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію та провела поруч із лінією зіткнення близько 40 хвилин.

Бербок зазначила, що покинуте селище виглядає дуже гнітюче.

"Дитячі іграшки все ще в дорозі. Будинки зруйновані. Колись курорт, а тепер свідчення того, що ми знаходимося в стані війни в центрі Європи", - зазначила вона.

Нагадаємо:

Напередодні міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову Станицю Луганську. Вони також зустрілися там з українськими військовими.

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