В Британії заявляють, що Трамп дає Путіну "занадто багато"

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © ТСН.ua

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“Фюрер” РФ Володимир Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про це заявив британський союзник Дональда Трампа, лідер партії правих популістів Reform UK Найджел Фарадж, пише Politico.

Лідер британських правопопулістів наголошує: що остаточний результат переговорів не може бути перемогою російського правителя.

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"Цілком правильно прагнути до миру, але ми не можемо мати мир, який перетворює Путіна на переможця", – сказав Фарадж.

Втім, не омив коментарем британський політик і самого американського президента. Він каже, що “не був би на 100 відсотків згоден з тим, де зараз перебуває його команда, абсолютно ні".

Ці коментарі на адресу Трампа вражають, враховуючи тривалу підтримку Фараджем президента США. Втім, британець стикається з власним внутрішнім тиском щодо України. Адже керівна Лейбористська партія намагається зобразити його - м'якого щодо Росії.

"Ми хочемо мирної угоди. Звичайно, всі хочуть мирної угоди, але вона має бути справедливою. На цей час здається, що Росія отримує занадто багато", - сказав Фарадж.

За його словами, зараз все виглядає так, ніби Трамп дає Путіну занадто багато можливостей.

“Можливо, за лаштунками з російського боку відбуваються речі, про які ми не знаємо, але наразі це викликає занепокоєння", - додав він.

Нагадаємо, новий премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що США більше не є надійним партнером. Тому країна буде прагнути різко зменшити залежність від Вашингтона.

Дата публікації 20:58, 27.03.25 Кількість переглядів 29 Атака на Харків, французько-британська місія в Україні, втеча Комарницького | Головне за 27 березня