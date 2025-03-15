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Експерт назвав три фактори, які можуть змусити Путіна піти на поступки

Експерт назвав три фактори, які можуть змусити Путіна піти на поступки

В Центрі оборонних стратегій відповіли, які фактори можуть змусити Путіна піти на поступки / Фото: Associated Press

Наразі Путін намагається тягнути час та "продавити те, що йому вигідно".

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначає, що для президента Росії Володимира Путіна припинення вогню є "не цікавим". Натомість він хоче одразу мирну угоду, яка задовольнятиме всі його бажання.

Про це він розповів в інтерв'ю для OBOZ.UA.

"Тому точно можна сказати, що без своїх вимог росіяни не погодяться на припинення вогню. Висуватимуть і реалістичні речі, і ті, які ні українці, ні європейці, ні навіть американці не зможуть прийняти", — заявив Хара.

За його словами, Путін намагається тягнути час та "продавити те, що йому вигідно".

"Те, що він відмовляється від цієї пропозиції США, не відкрито, зрозуміло, інакше б тоді вся провина була б на ньому. Путін намагатиметься її або розмити, або торпедувати неприйнятними для нас речами. Він прагне продовжувати конфлікт і хоче нав'язати американцям ідею, що потрібно відразу розмовляти про мирну угоду, де всі "хотілки" РФ щодо України та Європи будуть реалізовані", — додав експерт.

Проте, Хара зазначив, що є кілька факторів, які можуть змусити його погодитися на певні поступки, але висунувши свої якісь вимоги.

"Перше – це стан економіки РФ, яка перебуває у кризі. Він розуміє, що зняття санкцій дало б змогу отримати ковток свіжого повітря для його економіки. Друге – попри те, що росіяни повільно просуваються на Курському напрямку, але в нього є велика проблема із залученням нових сил, які він може кинути в цю топку війни. Звичайно, це проблема, яку можна вирішити, лише оголосивши загальну мобілізацію, що буде не добре сприйнято більшістю росіян, які радо підтримують війну, поки від них не вимагають брати в ній участь", — заявив директор Центру.

Третім важливим аспектом є відносини з Дональдом Трампом, адже Сполучені Штати здатні зробити Росії дуже неприємно на багатьох напрямах.

"Третій важливий момент – це відносини з Трампом. Звичайно, не хочеться якось зачепити гордість американського президента й відмовити йому безпосередньо, бо, дійсно, від Трампа можна чогось очікувати неприємного, а Сполучені Штати здатні зробити Росії дуже неприємно на багатьох напрямах", — резюмував Хара.

Нагадаємо, Зеленський закликав США не піддаватися на спроби Росії затягнути початок перемир’я.

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