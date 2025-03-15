Експерт назвав три фактори, які можуть змусити Путіна піти на поступки

Наразі Путін намагається тягнути час та "продавити те, що йому вигідно".

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначає, що для президента Росії Володимира Путіна припинення вогню є "не цікавим". Натомість він хоче одразу мирну угоду, яка задовольнятиме всі його бажання.

Про це він розповів в інтерв'ю для OBOZ.UA.

"Тому точно можна сказати, що без своїх вимог росіяни не погодяться на припинення вогню. Висуватимуть і реалістичні речі, і ті, які ні українці, ні європейці, ні навіть американці не зможуть прийняти", — заявив Хара.

За його словами, Путін намагається тягнути час та "продавити те, що йому вигідно".

"Те, що він відмовляється від цієї пропозиції США, не відкрито, зрозуміло, інакше б тоді вся провина була б на ньому. Путін намагатиметься її або розмити, або торпедувати неприйнятними для нас речами. Він прагне продовжувати конфлікт і хоче нав'язати американцям ідею, що потрібно відразу розмовляти про мирну угоду, де всі "хотілки" РФ щодо України та Європи будуть реалізовані", — додав експерт.

Проте, Хара зазначив, що є кілька факторів, які можуть змусити його погодитися на певні поступки, але висунувши свої якісь вимоги.

"Перше – це стан економіки РФ, яка перебуває у кризі. Він розуміє, що зняття санкцій дало б змогу отримати ковток свіжого повітря для його економіки. Друге – попри те, що росіяни повільно просуваються на Курському напрямку, але в нього є велика проблема із залученням нових сил, які він може кинути в цю топку війни. Звичайно, це проблема, яку можна вирішити, лише оголосивши загальну мобілізацію, що буде не добре сприйнято більшістю росіян, які радо підтримують війну, поки від них не вимагають брати в ній участь", — заявив директор Центру.

Третім важливим аспектом є відносини з Дональдом Трампом, адже Сполучені Штати здатні зробити Росії дуже неприємно на багатьох напрямах.

"Третій важливий момент – це відносини з Трампом. Звичайно, не хочеться якось зачепити гордість американського президента й відмовити йому безпосередньо, бо, дійсно, від Трампа можна чогось очікувати неприємного, а Сполучені Штати здатні зробити Росії дуже неприємно на багатьох напрямах", — резюмував Хара.

Нагадаємо, Зеленський закликав США не піддаватися на спроби Росії затягнути початок перемир’я.

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