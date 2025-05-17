В чому був сенс перемовин у Стамбулі: Портников розкрив обман Трампа

Трамп обманув Зеленського, змусивши прийняти пропозицію Путіна про перемовини у Стамбулі / © ТСН.ua

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Так звані прямі переговори між Україною та Росією, на які російський диктатор Володимир Путін запросив президента України Володимира Зеленського, а потім проігнорував їх, не мали шансів принести якісь реальні домовленості щодо мирного врегулювання. Але президент США Дональд Трамп змусив Зеленського прийняти пропозицію Росії, щоб продемонструвати всім, що ніхто крім нього не зможе домовитись з Кремлем.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

«Потрібно розуміти одну важливу річ. Всіх цих переговорів в Туреччині не було б, якби Трамп їх не підтримав. А підтримав він ці переговори з однією єдиною метою — він хотів довести, що цю проблему може вирішити тільки він. Він хотів, щоб українці поїхали до Туреччини не тому, що був шанс на мир, а тому, що ми мали продемонструвати, що цього шансу немає», — зазначив Портников.

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Він впевнений, що Трамп хотів, щоб переговори у Стамбулі відбулися і показали, що Зеленський «не має козирів на руках», як раніше вже заявляв американський президент.

«Це був обман. Примусити Зеленського послати туди делегацію, щоб обманути його, а потім сказати, що домовитись з Путіним може тільки він», — заявив Портников.

На його думку, Трамп вважає, що всі мають прийняти ті умови, про які він домовиться з Путіним.

«Фактично, Трамп хоче домовлятись тільки з Путіним, а всі інші мають з цим погодитись, тому що не можуть самотужки домовитись з російським диктатором. От і вся ідея. Саме в цьому був весь сенс переговорів в Туреччині», — підсумував Віталій Портников.

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Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак вважає, що Путін не готовий до діалогу та не піде на мирні переговори до провалу російського літнього наступу. Тому переговори з Росією можливі не раніше осені.