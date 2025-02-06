В ЦВК відповіли, через який час після закінчення бойових дій можливо провести вибори

Дубовик підкреслив, що навіть після припинення вогню воєнний стан не буде скасований одразу.

Для якісної підготовки виборів після закінчення воєнного стану потрібно щонайменше пів року.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в етері Новини.LIVE.

"Ми не знаємо, в якому, в якій ситуації опиниться Україна після скасування воєнного стану. В якому стані буде виборча інфраструктура, тобто місця проведення голосування, яким буде стан окупованих територій, яким буде стан мінування населених пунктів, яким чином відбуватиметься внутрішня міграція. Тут я повністю солідарний з висловлюванням пані Олени Шуляк. Дійсно, для якісної підготовки виборів потрібно не менше пів року", – зазначив Дубовик.

Він також підкреслив, що навіть після припинення вогню воєнний стан не завершиться миттєво.

"Тобто у нас на сьогоднішній день навіть є такий термін "законодавство воєнного стану," коли видано десятки тисяч нормативних актів, які передбачають дію під час воєнного стану або певну дію після його скасування. Тобто, безумовно, буде якийсь перехідний період. Він по-іншому бути не може, тому що перехід на мирні рельси потребуватиме зміни і бюджетного процесу, і процесу організації державного управління. Тут можна говорити досить багато", – додав заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, на сайті ЦВК знову відкрили доступ до інформації про вибори.

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