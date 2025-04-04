В Данії зробили гучну заяву щодо планів Трампа анексувати Гренландію

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

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Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен під час візиту до Гренландії заявила про готовність посилити оборонну співпрацю з США в Арктиці, але рішуче відкинула будь-які претензії Вашингтона на територію Данії.

Про це повідомило видання Reuters.

Візит відбувся на тлі напруженості після заяв президента США Дональда Трампа про можливість анексії Гренландії. На пресконференції разом із лідерами Гренландії Фредеріксен звернулася до американців англійською.

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«Я хотіла би скористатися цією нагодою, щоб надіслати повідомлення безпосередньо Сполученим Штатам Америки. Це стосується не лише Гренландії чи Данії, це стосується світового порядку, який ми будували разом по той бік Атлантики протягом багатьох поколінь. Ви не можете анексувати іншу країну, навіть сперечаючись про безпеку», — заявила прем’єрка.

Майбутній прем’єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що регіон і Данія мають діяти єдино.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з данським колегою Ларсом Локке Расмуссеном підтвердив право Гренландії на самовизначення. Однак віцепрезидент США Джей Д. Венс раніше звинуватив Данію у недостатній обороноздатності острова.

Фредеріксен заявила, що характеристика Венса щодо Данії була «несправедливою». Вона перелічила безпекові ініціативи країни, такі як нові арктичні судна, безпілотники з великою дальністю та супутникові можливості, додавши, що Данія незабаром анонсує додаткове фінансування.

«Якщо ви хочете бути більш присутніми в Гренландії, Гренландія і Данія готові, і якщо ви хочете зміцнити безпеку в Арктиці, як і ми, тоді давайте зробимо це разом», — додала Фредеріксен.

Нагадаємо, премʼєрка Данії закликала США посилити безпекову ситуацію в Арктиці.