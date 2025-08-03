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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Держдепі США озвучили ставлення адміністрації Трампа до України

У Білому домі цінують позицію України щодо всеосяжного, повного припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
США та Україна

США та Україна / © Associated Press

Представниця Державного департаменту США Міньйон Х’юстон заявила, що Білий дім прагне і надалі «стояти пліч-о-пліч з Україною».

Про це вона сказала в інтерв’ю Postimees та опублікувала в неділю, 3 серпня, відповідне відео у мережі Х.

За словами Х’юстон, адміністрація президента Дональда Трампа прагне «тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні».

«Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру», — заявила вона.

Міньйон Х’юстон представляє зовнішню політику США в міжнародних та американських медіа.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився про подальші відносини США з Росією. Він заявив, що планується низка зустрічей, після яких стане зрозумілим, яким буде ставлення до Кремля.

В одній із попередніх заяв американський президент також наглосив, що США повністю готові до ймовірного ядерного конфлікту з РФ.

Нагадаємо, американський євангельський пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником Трампа, підбадьорив українців після повідомлення про розгортання атомних підводних човнів США для стримування Росії.

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