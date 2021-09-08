В Держдепі США дипломатка, яка була гучним критиком "Північного потоку-2", відповідатиме за політику щодо України

В Держдепі США дипломатка, яка була гучним критиком "Північного потоку-2", відповідатиме за політику щодо України

Нову посаду Данніґан обійняла 7 вересня.

Дипломатка Робін Данніґан здійснюватиме нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті США.

Нову посаду вона обійняла 7 вересня, пише Радіо Свобода.

Данніґан від 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніґан працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом – повіреного у справах в Австрії.

Данніґан була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2" до Німеччини по дну Балтійського моря, що позбавить Україну близько $2 млрд на рік. У зв'язку з цим Адміністрація Байдена та Німеччина досягли у липні домовленостей з метою допомогти Україні подолати економічні наслідки, пов’язані з завершенням будівництва "Північного потоку-2".

Нагадаємо:

Керівник ОП сподівається, що новий посол США з'явиться незабаром в Україні.

Офіційний Вашингтон розглядає дві основні кандидатури на посаду посла США в Україні – посла США в Сербії Ентоні Годфрі і посла США в Узбекистані Даніеля Розенблюма.

Право на владу: на онлайн-зв'язок зі студією вийшов колишній посол США в Україні

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