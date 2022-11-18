В Держдепі США заявили, що Росія не виграє війну проти України: "Закликаємо вивести сили"

Там наголосили, що лише РФ веде неспровоковану, навмисну війну та свідомо нехтує правами людини.

У Держдепартаменті США закликали Росію припинити війну в Україні, яку вона й так не зможе виграти, та закликали вивести війська з території сусідньої держави.

Про це заступник прессекретаря Держдепу Ведант Пател заявив на брифінгу 18 листопада.

"Ми наполегливо закликаємо РФ вивести її сили (з України – ред.), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та нерозсудливою є її тактика", – сказавПател.

Він додав, що лише РФ веде неспровоковану та навмисну війну та свідомо нехтує правами людини.

Представник Держдепу також закликав країну-агресорку припинити фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН.

Нагадаємо, близькі до адміністрації президента РФ Володимира Путіна джерела повідомили, що відступ окупантів із Херсона став "дуже болісною подією" для так званих "російських еліт". Тепер у найближчому колі очільника Кремля переконані, що "справжню війну Росія програла".

Додамо, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ все звільнять воєнним шляхом – таку заяву зробив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна переможе у війні, якщо зможе вистояти цю зиму, адже в РФ залишилась єдина реальна зброя – удари по енергетиці.

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