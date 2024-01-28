В Держдумі РФ пригрозили США "Техаською народною республікою" – подробиці

У США спалахнула міграційна криза – Федеральні агенти та Національна гвардія Техасу взяли кордон із Мексикою під контроль всупереч рішенню Верховного суду США від 22 січня, згідно з яким вони мають прибрати колючий дріт. Експрезидент і кандидат у президенти Америки Дональд Трамп закликав інші штати приєднатися до протистояння Техасу з Вашингтоном.

У Росії не змогли не прокоментували таку подію і пригрозили США "Техаською народною республікою".

Так, російський політик та керівник фракції "Справедлива Росія – За правду" у Держдумі Сергій Миронов заявив про готовність допомогти Техасу "з референдумом про незалежність".

"У конфлікті між Техасом та США я на боці штату. Принаймні Техас не втручається у справи інших країн. За потреби ми готові допомогти з референдумом про незалежність. І, звичайно, ми визнаємо Техаську Народну Республіку, якщо така буде. Успіхів! Ми з вами!", - написав російський політик у соцмережі Х (Twitter).

Проте у коментарях під постом Миронову написали лише гнівні коментарі та порадили звернути увагу на внутрішньополітичну ситуацію всередині Росії.

Коментарі під постом російського політика Сергія Миронова

Коментарі під постом російського політика Сергія Миронова

Коментарі під постом російського політика Сергія Миронова

Коментарі під постом російського політика Сергія Миронова

Коментарі під постом російського політика Сергія Миронова

Коментарі під постом російського політика Сергія Миронова

Ситуація в США на кордоні з Мексикою

У Сполучених Штатах Америки спалахнула міграційна криза: силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, а Білий дім вимагає припинити це.

Президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.

Президент США запевнив, що без вагань ухвалить рішення про закриття кордону, якщо отримає відповідні повноваження, які передбачені в законопроєкті.

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У законопроєкті Сенату захист кордону з Мексикою йде в одному пакеті із виділенням фінансової допомоги Україні. Таке поєднання покликане показати американцям, що Сполучені Штати можуть одночасно підтримувати партнерів і вирішувати внутрішні питання.

Як пишуть аналітики ISW, Росія активізувала свою міжнародну кампанію та намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах, щоб максимально посилити у країні нестабільність.

Аналітики зазначили, що російські державні ЗМІ та велика кількість російських блогерів продовжували наповнювати російський інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США.

Експерти вважають, що таким чином російська влада веде цілеспрямовану інформаційну кампанію.

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