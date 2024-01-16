В Думі ошелешили виправданням нападу на Україну: "Зупинили Третю світову війну"

Володін звинуватив Зеленського у нібито втягуванні інших держав у глобальний конфлікт.

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін цинічно спробував виправдати розв’язану проти України війну брехливою заявою про запобігання Третій світовій війні.

Про це Володін заявив під час виступу в Думі, повідомляється на сайті Кремля.

Спікер Держдуми ошелешив вигадкою про те, що "початок "спеціальної воєнної операції" начебто "зупинив Третю світову війну".

"Вдумайтеся, що могло б відбутися: гуманітарна катастрофа, мільйони загиблих. Цього нема з однієї причини – наші солдати та офіцери борються з нацизмом, захищають мир та спокій громадян не лише Російської Федерації, а інших держав, і насамперед держав Європи", – заявив Володін.

Він також прокоментував підтримку України з боку західних держав. У цьому контексті політик звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито втягуванні його діями інших держав у глобальний конфлікт.

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Спікер Держдуми РФ також узявся запевняти, що його держава не воюватиме з жодною європейською країною.

Володін додав, що "проблеми навколо України" пов'язані із відмовою США, Німеччини, Франції та інших ключових держав від мирного обговорення.

До слова, напередодні губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що російські військові "добре розуміють, за що воюють" в Україні, адже бачили у місцевих школах гендерно-нейтральні туалети.

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