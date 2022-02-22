В двох областях планують запровадити надзвичайний стан - Арахамія

В двох областях планують запровадити надзвичайний стан - Арахамія

Питання обговорбвали на зустрічі президента з керівництвом парламентських фракцій та груп.

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан у двох областях - Донецькій та Луганській.

Про це заявив народний депутат, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Це питання увечері 22 лютого обговорювали на закритій зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій та груп Верховної Ради, а також силовиками.

Від 23 лютого Верховна Рада працюватиме в посиленому режимі.

Уранці 23 лютого парламент голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми Росії, які голосували за "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

До парламенту подадуть законопроєкти, які посилюватимуть українську армію.

У Верховній Раді створять штаб з питань оборони.

Запис до територіальної оборони відбуватиметься через додаток "Дія".

Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".

ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.

22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.

Речник Путіна офіційно підтвердив, що Мінські угоди для Росії уже не діють | Новини світу

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