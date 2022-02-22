В двох областях планують запровадити надзвичайний стан - Арахамія

Питання обговорбвали на зустрічі президента з керівництвом парламентських фракцій та груп.
В Україні можуть запровадити надзвичайний стан у двох областях - Донецькій та Луганській.
Про це заявив народний депутат, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Це питання увечері 22 лютого обговорювали на закритій зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій та груп Верховної Ради, а також силовиками.
- Від 23 лютого Верховна Рада працюватиме в посиленому режимі.
- Уранці 23 лютого парламент голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми Росії, які голосували за "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".
- До парламенту подадуть законопроєкти, які посилюватимуть українську армію.
- У Верховній Раді створять штаб з питань оборони.
- Запис до територіальної оборони відбуватиметься через додаток "Дія".
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
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