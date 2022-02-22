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В двох областях планують запровадити надзвичайний стан - Арахамія

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В двох областях планують запровадити надзвичайний стан - Арахамія

Право на владу

Питання обговорбвали на зустрічі президента з керівництвом парламентських фракцій та груп.

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан у двох областях - Донецькій та Луганській.

Про це заявив народний депутат, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Це питання увечері 22 лютого обговорювали на закритій зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій та груп Верховної Ради, а також силовиками.

  • Від 23 лютого Верховна Рада працюватиме в посиленому режимі.
  • Уранці 23 лютого парламент голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми Росії, які голосували за "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР".
  • До парламенту подадуть законопроєкти, які посилюватимуть українську армію.
  • У Верховній Раді створять штаб з питань оборони.
  • Запис до територіальної оборони відбуватиметься через додаток "Дія".

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