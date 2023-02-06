В Енергодарі окупанти все більше викрадають працівників ЗАЕС - міський голова

У тимчасово окупованому Енергодарі останнім часом почастішали випадки викрадень працівників атомної електростанції, які не хочуть працювати з загарбниками.

Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, - пише Укрінформ.

"За останній тиждень почастішали випадки викрадень працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатому". Останні 2-3 дні таких випадків стало більше", - сказав Орлов.

Викрадення розпочалися з березня минулого року.

"Катівень кілька. Вони є в місті і на території промислового майданчика. Саме через обмежену кількість місць у катівнях людей періодично випускають. Застосовують різні тортури: і фізичні, і електричний струм", - зауважив Орлов.

За його словами, тих, хто не погоджується працювати на "Росатом", не пускають на станцію. Підписали контракти менше тисячі людей. Тому загарбники шукають навіть у соцмережах кандидатури.

ЗАЕС на сьогодні під'єднана до енергосистеми України, але при цьому не генерує електричну енергію, а споживає її.

"Ситуація в Енергодарі залишається критичною, бо в місті фактично немає опалення, ворог не дає запустити жоден з енергоблоків атомної станції. Іншого джерела для забезпечення централізованого опалення у нас немає. Гарячої води також немає. В оселях 10-15 градусів. В місті лишаються 15 000 мешканців", - резюмував міський голова.

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Що відбувається на ЗАЕС

Енергодар Запорізької області захопили росіяни в березні 2022 року й обстріляли саму ЗАЕС. Окупанти стягнули туди свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю. Відтоді РФ шантажує світ і загрожує людству катастрофою.

25 серпня уперше в історії через цинічні атаки армії Путіна на ЗАЕС сталося її повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути.

Як повідомив у грудні президент Володимир Зеленський, на території Запорізької АЕС перебуває до 500 озброєних російських окупантів.

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