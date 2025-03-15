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В Ердогана назвали головну перешкоду для мирного врегулювання війни в Україні

В Ердогана назвали головну перешкоду для мирного врегулювання війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. / Фото: Associated Press

Анкара готова стати майданчиком для переговорів.

Ключовою перепоною на шляху до встановлення миру в Україні "є втрата довіри" між двома сторонами - Києвом та Москвою.

Про це заявив радник із закордонних справ турецького президента Акіф Чагатай Килич, повідомляє The Guardian.

"Головна проблема – це втрата довіри. Ніхто нікому не довіряє", – сказав Килич.

Він загадково згадав групу політиків, які вже не при владі. За словами дипломата, саме вони зірвали перші переговори в Стамбулі в лютому 2022-го. Також Килич зазначив, що умови, за яких Україна зараз може вести переговори, змінилися.

 The Guardian наголошує, що Туреччина відіграє ключову роль як посередник на переговорах і підтримує хороші стосунки як з Києвом, так і з Москвою, незважаючи на військову підтримку України. Анкара приймала переговори 2022-го і запропонувала зробити це знову, якщо до неї звернуться.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зробив заяву про припинення вогню в Україні. Він наголосив, що підтримує ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським.

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