В Ердогана висловилися про ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна

Представник турецького президента Ібрагім Калин заявив, що наразі немає передумов для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю Калин сказав A Haber.

"На цей момент таких передумов (для зустрічі Зеленського з Путіним - Ред.) немає", - відповів він на запитання журналіста.

За його словами, запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана про проведення переговорів між президентами України та РФ залишається чинним.

"Наголошую, що рішення буде в межах територіальної цілісності України. Туреччина - єдина країна, яка докладає зусиль і вимагає рішення. Є спосіб зламати Росії руки і крила та зменшити її міць. Але це лише продовжить війну", - вважає Калин.

Крім того, за його словами, Анкара проводить переговори з ООН щодо продовження зернових угод на шість місяців чи один рік.

Посередництво Туреччини

Від початку війни, яку Кремль розпочав 24 лютого, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив бажання взяти на себе посередницьку роль. Зокрема, 28 вересня Ердоган поговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Ердоган визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

Вже 29 вересня Ердоган зателефонував і Путіну. Диктаторові він заявив про готовність сприяти проведенню переговорів. Мовляв, їм потрібно дати "ще один шанс".

Неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир'я між Києвом і Москвою. Очільник Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок.

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