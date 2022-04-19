В Ердогана заявили, що світ вступає в нову "холодну війну"

В Ердогана заявили, що світ вступає в нову "холодну війну"

Війна Росії та України стане причиною серйозних змін світового масштабу.

Світ вступає в нову "холодну війну" і тому настав час підготуватися до її наслідків, зокрема у питаннях забезпечення продовольством, енергетики та кібербезпека.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, - пише Укрінформ.

"Ми вступаємо в нову "холодну війну". Ми повинні підготуватися до її наслідків у таких питаннях, як продовольство, енергетика, кібербезпека", - сказав Калин.

За його словами, війна Росії та України стане причиною серйозних змін світового масштабу.

"Російсько-українська війна показала важливість зміцнення НАТО та відносин всередині Альянсу", - резюмував Калин.

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